Por que quase metade das principais cidades da China está afundando?

Pequim está entre os locais do país que afundam mais rapidamente, segundo o jornal The New York Times. O mesmo acontece com a vizinha Tianjin, onde no ano passado milhares de residentes foram evacuados de prédios depois que as ruas se dividiram repentinamente.

Afundamento está associado a uma série de fatores. Entre as causas para o afundamento das terras está a extração desenfreada de águas subterrâneas na China — feita de maneira mais rápida do que a água pode ser reabastecida e também agravada pela seca e mudanças climáticas. Outros fatores que também influenciam o afundamento incluem os sistemas de transporte urbano e a extração de minerais e carvão.

À medida que as cidades da China crescem, elas também afundam. O próprio peso crescente das cidades, que vem com o rápido desenvolvimento delas, também colabora para que o solo seja compactado e elas afundem.

Fenômeno aumenta risco de inundações para uma grande parte da população. Nas cidades chinesas costeiras, esta subsidência ameaça milhões de pessoas com inundações à medida que o nível do mar sobe.

O estudo projeta que, até 2120, 22 a 26% das terras costeiras da China terão uma elevação relativa inferior ao nível do mar — devido ao efeito combinado da subsidência das cidades e do próprio aumento do nível do mar.

A chave para minimizar esses danos seria limitar a extração de águas subterrâneas, escreveram os pesquisadores. Ainda de acordo com o The New York Times, Xangai já adotou esta abordagem e está afundando mais lentamente do que outras cidades chinesas. Outras regiões também estão combatendo a subsidência através da injeção de água em aquíferos esgotados.