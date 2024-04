Nova estratégia: EUA já treinam para guerra com a China em ilhas remotas

As Forças Armadas norte-americanas têm adotado novas estratégias de guerra em treinamentos militares para um possível combate naval contra adversários chineses, conforme apurou o jornal The Washington Post.

Nova estratégia militar

Um regimento militar de fuzileiros navais nos Estados Unidos é treinado como parte da atual estratégia do país para combater potenciais adversários de guerra como a China. As informações são de uma reportagem do The Washington Post.

As equipes do 3º Regimento Litorâneo do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA são treinadas no Campo de Pohakuloa, no Havaí. O treinamento é para atuar em ilhas remotas e estrategicamente posicionadas na parte ocidental do Oceano Pacífico.