Tapete, jacuzzi: brasileira viraliza ao mostrar o que americanos jogam fora

Assim, nasceu o canal que projetou Adeline para o sucesso na plataforma de vídeos, que hoje conta com 900 mil inscritos e milhões de visualizações. Com uma abordagem singular, ela começou a explorar os tesouros escondidos nos itens descartados pelos norte-americanos.

Seus vídeos mostram detalhes do "garimpo", que geralmente conta com a ajuda da filha, Ágatha. Em determinadas situações, ela chega a entrar nos contêineres, para revirá-los em busca de preciosidades. Depois, coloca tudo no carro e, ao retornar para casa, mostra aos seguidores cada item que conseguiu recolher, com seus respectivos valores (quando continuam com etiquetas).

Milhares de dólares

Em suas incursões pelos depósitos de lojas, Adeline encontrou uma fonte inesgotável de material para seus vídeos. Uma das melhores aventuras foi quando uma grande loja de departamentos começou a descartar seu estoque não vendido. Tapetes, cobertores, edredons, jogos de cama, tudo ainda fechado nas embalagens e com etiquetas.

Adeline não tem noção do total em dinheiro representado pelos objetos que já encontrou, mas estima que foram milhares de dólares recolhidos do lixo. "Tinha de tudo nos contêineres. Acho que tinha mais de US$ 3 mil (cerca de R$ 15 mil). Eu já achei uma chapinha da Dayson no valor de US$ 600 (R$ 3 mil)".