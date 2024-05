Jato de combate faz manobra em baixa altitude e explode em Bangladesh; veja

Um jato de combate explodiu no ar ao tentar fazer uma manobra arriscada em baixa altitude, em Chattogram, Bangladesh, na semana passada.

O que aconteceu

A aeronave modelo Yakovlev Yak-130 realizou uma manobra com três giros muito próximo ao solo e a fuselagem do avião raspou na pista. Devido ao fato de o jato está em alta velocidade, há um princípio de incêndio e fragmentos se desprendem do avião. O piloto teria tentado fazer manobra similar a do filme "Top Gun", estrelado por Tom Cruise, segundo informações do Daily Mail.

Tripulantes precisaram ejetar. O piloto Muhammad Asim Jawad e o copiloto Sohan Hasan Khan foram resgatados com vida no rio Karnaphuli por equipes da Força Aérea e da Marinha de Bangladesh.