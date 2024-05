Ucrânia planeja convocar presidiários para lutar na guerra contra a Rússia

Ele ouviu o mesmo pedido de Xi Jinping durante a visita à China. O encontro do russo com o líder chinês ocorreu dias depois de Antony Blinking, secretário americano de Estado, visitar a China e pedir o mesmo a Xi Jinping.

A China prometeu não fornecer armas à Rússia. Pequim, no entanto, tem ajudado Moscou com inteligência via satélite, chips e equipamentos, acusaram os Estados Unidos.

A Rússia se tornou o primeiro fornecedor de gás da China e vende petróleo ao país. O desfecho do conflito pode depender do aprofundamento da relação entre os dois países, dizem analistas internacionais.

Para pressionar Xi Jinping, o governo americano anunciou um aumento das tarifas sobre produtos chineses. Os europeus também lançaram investigações antidumping contra o país asiático. Analistas apontam que o presidente chines adotou uma estratégia de equilíbrio, tentando se alinhar à Rússia e estabilizar os laços com o ocidente para retomar o vigor da economia chinesa, em desaceleração.