Como DNA em chiclete ajudou a condenar assassino da década de 80 nos EUA

Como foi o crime

Barbara foi sequestrada, abusada sexualmente e agredida até a morte em um estacionamento, na noite de 15 de janeiro de 1980. Estudantes descobriram o corpo dela no dia seguinte em uma área com árvores perto da escola da região.

Barbara Mae Tucker foi assassinada em 1980; amostras genéticas foram guardadas e estão ajudando a solucionar o crime após 44 anos Imagem: Divulgação/Polícia de Greshaw

À época, testemunhas disseram que Robert foi visto saindo da área de árvores. No entanto, ele não foi indiciado.

O caso ficou arquivado por anos até que, em meados de 2000, uma amostra de material biológico da autópsia foi enviada para uma análise da polícia de Oregon.



Foi criado um perfil de DNA, o qual foi submetido a um laboratório de genética que identificou Robert como possível autor do crime.

Investigadores descobriram que ele vivia próximo do local do assassinato e começaram a vigiá-lo. Robert, então, jogou um chiclete no chão e ele foi coletado para checar se seu DNA batia com o do perfil de DNA obtido do corpo de Barbara.