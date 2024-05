Doze pessoas ficam feridas após turbulência de 20 segundos em voo da Qatar

Oito pessoas foram levadas ao hospital. Não há informações sobre o estado de saúde. O voo de volta a Doha está programado para operar normalmente esta tarde, embora com atraso. As operações de voo no Aeroporto de Dublin não foram afetadas.

Incidente durou menos de 20 segundos, durante o serviço de alimentação e bebidas. A informação foi divulgada pela rede de TV irlandesa RTE, com base em relatos feitos por passageiros que estavam no voo.

"Pequeno número de passageiros". A Qatar Airways disse, em comunicado enviado à agência de notícias Reuters, que um "pequeno número" de passageiros e tripulantes sofreu ferimentos leves e que o incidente estava sujeito a uma investigação interna.

Ao pousar, a aeronave foi recebida pelos serviços de emergência, incluindo a Polícia Aeroportuária e nosso departamento de Bombeiros e Resgate, devido aos passageiros e tripulantes que relataram os ferimentos.

Aeroporto de Dublin, em comunicado

Outra caso de turbulência em voo

Turbulência em voo da Singapore Airlines deixou um morto na última terça-feira (21). Um passageiro morreu e vários ficaram feridos após uma turbulência severa durante voo da companhia aérea, que saiu do Aeroporto de Londres-Heathrow. A aeronave envolvida no incidente é um Boeing 777-300ER.