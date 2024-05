Análise: Ataque em Rafah é tão sangrento que muda percepção pública

Ele acreditou efetivamente que isso poderia não acontecer. Tem uma dimensão de desconexão do Benjamin Netanyahu com a realidade que o cerca que me faz efetivamente imaginar que sua biografia nos faz acreditar que em algum momento ele poderia sair como herói nessa história. Mas é um trafico incidente que foi produzido por uma decisão política que todos imaginavam que o resultado seria esse. A não ser o próprio Benjamin Netanyahu sendo um pouco mais positivo em relação a pessoa dele. Michel Gherman, professor de sociologia da UFRJ

Gherman: Com ataque, Netanyahu põe sentença de morte sobre sequestrados

Para Michel Gherman, o ataque ordenado por Benjamin Netanyahu mostra que ele "não tem ideia do que quer com a guerra".

O deputado Ofer Cassif fez uma fala que diz 'nós estamos diante de uma guerra civil fria', ou seja, Benjamin Netanyahu tá tratando os parentes dos sequestrados, os que fazem manifestação contra ele, quem tentou fazer que o 7 de outubro não acontecesse como inimigos. Ou seja, há aqui uma construção de uma gramática de Guerra Civil. Tem inimigos internos e Netanyahu luta contra eles. Michel Gherman, professor de sociologia da UFRJ

O que aconteceu de ontem para hoje mostra em última instância que ele não tem ideia do que ele quer com a guerra. É uma guerra tática sem estratégia e que está produzindo o recrudescimento da oposição de Israel no mundo e do antissemitismo. Michel Gherman, professor de sociologia da UFRJ