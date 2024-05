Ataques do Exército de Israel deixam pelo menos 30 mortos em Rafah

A Defesa Civil de Gaza confirmou o ataque ao local. O órgão disse ainda que cerca de 100 mil pessoas estão abrigadas no acampamento.

Presidência palestina diz que Israel cometeu "massacre abominável" em um acampamento em Rafah.

O Exército israelense confirmou o ataque. A IDF (Forças de Defesa de Israel, na sigla em inglês) esclareceu que o alvo do ataque aéreo era o acampamento do Hamas em Rafah. "O ataque foi realizado contra terroristas que são alvo de ataque, de acordo com o direito internacional, usando munições de precisão e com base em informações de inteligência que indicam o uso da área por terroristas do Hamas", afirmou a IDF em comunicado.

Israel está ciente de mortos e feridos após o ataque. Em comunicado, os militares afirmaram que foram informados dos relatos de que o ataque se alastrou para um campo de palestinos deslocados. O governo explicou que o incidente está sob investigação adicional.

Mais cedo neste domingo, o Exército israelense declarou que ao menos oito foguetes foram disparados de Rafah em direção a áreas do centro de Israel. O braço armado do Hamas confirmou ter disparado em direção a Tel Aviv "uma quantidade importante de foguetes em resposta aos massacres sionistas de civis".

Com AFP