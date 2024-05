Empresa dos EUA deve pagar multa após anunciar vaga 'apenas para brancos'

A empresa foi multada em 38.500 dólares (cerca de R$ 200 mil). Ficou decidido que a Arthur Grand deve pagar 7.500 dólares (R$ 38.800) como multa civil e 31.000 dólares (R$ 160.370) em compensação aos que denunciaram a empresa à Justiça.

É vergonhoso que, no século 21, continuemos a ver empregadores a utilizar anúncios de emprego 'apenas para brancos' e 'apenas nascidos nos EUA' para bloquear candidatos de cor que de outra forma seriam elegíveis. Partilho a indignação do público face à proibição terrível e discriminatória imposta por Arthur Grand a candidatos a empregos com base no estatuto de cidadania, origem nacional, cor e raça. O Departamento de Justiça, trabalhando com outras agências governamentais, continuará a responsabilizar os empregadores quando violarem as leis federais de direitos civis do nosso país.

Kristen Clark, advogada civil do Departamento de Justiça dos Estados Unidos