Eleitor tentou impedir julgamento de Trump na Justiça, diz revista

Um homem da Califórnia tentou impedir o julgamento do ex-presidente Donald Trump, segundo informação divulgada pela revista Newsweek, nesta quarta-feira (29).

O que aconteceu

William Frank Perron é simpatizante do ex-presidente. Segundo o site, ele teria entrado com a ação no início do mês alegando que o julgamento está violando seus direitos como eleitor e "causando ilegalmente danos imediatos e irreparáveis".

Ele alega favorecimento da mídia ao presidente Joe Biden. Por isso, Perron pede ainda que o processo seja adiado para até depois das eleições americanas, em novembro.