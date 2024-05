Motorista suspenso entra em chamada com juiz enquanto dirige nos EUA

Corey Harris, de 44 anos, que estava com sua habilitação suspensa, entrou em uma audição judicial por videochamada enquanto dirigia. O caso ocorreu em 15 de maio na cidade de Ann Arbour, no estado do Michigan, Estados Unidos, mas o vídeo foi compartilhado recentemente.

O que aconteceu

Motorista suspenso entrou em chamada com juiz enquanto dirigia. Questionado pelo juiz Cedric Simpson sobre estar dirigindo, Harris pediu "um segundo" e disse estar estacionando no consultório de seu médico.

Harris fora indiciado por dirigir com carteira suspensa. A audiência havia sido marcada para o motorista se explicar e a Justiça decidir sobre seu caso.