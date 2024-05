Turistas tomam 'bronca' de garçom e causam briga generalizada na Espanha

Oito turistas britânicos foram presos após uma confusão generalizada em um clube de praia, na noite de quarta-feira (29), na ilha de Maiorca, na Espanha. Eles estavam alcoolizados e participavam de uma despedida de solteiro.

O que aconteceu

A briga começou quando os turistas tomaram uma "bronca" do garçom do clube onde estavam, em Calvià, cidade de Maiorca. Funcionários do estabelecimento pediram para o grupo não jogar lixo e latas de cerveja no mar. Eles estavam incomodando outros clientes do local.

Os turistas não gostaram e tiveram uma reação "extremamente violenta", segundo um comunicado emitido pela cidade. As informações são dos veículos locais Majorca Daily Bulletin e Diario de Mallorca.