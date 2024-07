Usar insetos para tingir era luxo: pedaços de tecido milenar são achados

Imagem: Reprodução/Journal of Archaeological Science: Reports

Cientistas encontraram dois fragmentos de um tecido vermelho na Caverna de Crânios, em Israel. Os pedaços datam de entre 2.000 e 1550 anos a.C. A descoberta foi publicada no periódico Journal of Archaeological Science: Reports no dia 13 de julho.

Por medir não mais do que 1,5 centímetro, encontrar esse tipo de material é bastante raro. Os pesquisadores ainda conseguiram comprovar que ele foi tingido a partir de insetos cochonilhas da espécie Kermes vermilio.

O que aconteceu

Cores serviam como sistema de comunicação. De acordo com os cientistas, as cores faziam parte da comunicação não-verbal no passado e a origem dos corantes está ligada à capacidade econômica e social das sociedades antigas.