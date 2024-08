Por que Tulsa está exumando corpos 100 anos após massacre

Investigação busca respostas e retratação. A iniciativa de G.T. Bynum visa a fornecer mais informações sobre o massacre e sobre como as vítimas morreram, além de buscar evidências de eventuais corpos e possibilitar, assim, que as famílias possam sepultar seus entes com dignidade. Em 1997, uma comissão estadual formada para investigar o caso havia recomendado o pagamento de reparações aos sobreviventes. A comissão encontrou evidências de valas comuns e recomendou escavações para confirmar sua existência, mas as autoridades na época decidiram não ir adiante com nenhuma das recomendações. Com o projeto de Bynum, cientistas passaram a usar radares de penetração no solo para tentar encontrar valas comuns em que os corpos teriam sido supostamente deixados.

As pessoas que estamos procurando não são apenas nomes na história, são a família de alguém que merece um enterro adequado

G.T. Bynum, prefeito de Tulsa, sobre a exumação dos corpos

Projeto tem tido sucesso na identificação de vítimas. A arqueóloga estadual Dra. Kary Stackelbeck declarou à agência de notícias Reuters que os dados encontrados no projeto confirmam que os especialistas envolvidos estão encontrando indivíduos que se encaixam no perfil de vítimas do massacre. Em julho, um veterano da Primeira Guerra Mundial se tornou a primeira vítima de massacre identificada como parte do projeto.

A história por trás do massacre

"Wall Street Negra". Desde 1905, Tulsa vinha atraindo comerciantes e empreendedores negros, que se concentraram em uma região específica da cidade. Além de contar com cinema, hotéis, restaurantes, joalherias e cerca de 200 estabelecimentos comerciais de pequeno porte, como farmácias, armarinhos, lavanderias, barbearias e salões de beleza, os 40 quarteirões da chamada "Wall Street Negra" abrigavam também as elegantes casas de médicos, dentistas, advogados e outros profissionais negros de renome.

"Black Wall Street" reconstruída após o ataque de 1921 em Tulsa Imagem: Divulgação / Greenwood Cultural Center

Segregação racial marcou a época. No período do massacre, leis rígidas reforçavam a segregação racial e impediam que negros frequentassem os mesmos locais que os brancos. Assim como em várias outras cidades dos EUA, os trilhos da ferrovia marcavam a separação entre a parte negra e a parte branca da cidade. No caso de Tulsa, o distrito de Greenwood ficava ao norte dos trilhos e era formado por aproximadamente dez mil moradores negros.