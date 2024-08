Primeiro apoiador de Trump a invadir Capitólio em 2021 é condenado nos EUA

Sparks declarou ao juiz que ainda acredita que a eleição presidencial de 2020 foi uma fraude, "completamente roubada do povo americano". Antes de saber da sua sentença, ele admitiu que se arrepende porque "o que aconteceu não ajudou ninguém".

Ele foi condenado na terça (27) por todas as seis acusações, incluindo crime de interferir no trabalho da polícia durante uma desordem civil. A defesa de Sparks pedia uma sentença de um ano de prisão domiciliar.

Nas semanas que antecederam o ataque, Sparks usou as redes sociais para promover teorias da conspiração sobre fraude eleitoral e defendeu uma guerra civil. "É hora de tirá-los do Congresso. É tirania", escreveu ele no Facebook três dias antes.

Ele viajou para Washington com colegas de trabalho e participou do comício "Stop the Steal" de Donald Trump. Em seu discurso, o então presidente afirmou que Biden recebeu milhões de votos irregulares e incentivou que trumpistas protestassem no Capitólio durante a sessão que proclamou a vitória dos democratas.

Uma multidão marchou até o Capitólio, incluindo Sparks e seus colegas. Um amigo dele, Joseph Howe, publicou um vídeo falando sobre invadir o prédio. É possível ouvir a voz de Sparks no fundo: "Tudo o que precisa é que uma pessoa tome a atitude. O resto vai seguir", narraram os promotores.

Sparks foi preso em Kentucky menos de um mês após o tumulto. Ele e Howe responderam juntos por agressão e obstrução em uma acusação de novembro de 2022. Howe se declarou culpado e foi sentenciado a quatro anos e dois meses de prisão em 2023.