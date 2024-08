Conheça os democratas e republicanos que 'viraram a casaca' nos EUA

Em convenção republicana, ex-democrata e prefeito de Dallas criticou partido. Eric Johnson, que era filiado aos democratas até novembro de 2023, disse: "Em questões de segurança pública, os democratas nunca estiveram presentes para mim, para as famílias de Dallas ou para o povo americano. O coração do Partido Democrata 'woke' de hoje está com os criminosos, não com suas vítimas".