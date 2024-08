Aborto, drogas e casamento gay: o que mais será votado nas eleições dos EUA

Pelo menos dez estados devem votar sobre direitos reprodutivos. Arizona, Colorado, Flórida, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nova York e Dakota do Sul irão decidir se o aborto deve ou não ser legalizado e definir até qual período da gestação o procedimento poderá ser realizado.

Oito estados votarão se querem proibir a votação de pessoas sem cidadania. Em 1996, o Congresso Nacional aprovou uma lei que tornava crime o voto de estrangeiros em eleições federais. Já a proibição de votos estrangeiros em nível estadual passou a ser discutida com frequência em 2018. Desde então, seis estados concordaram com a proibição. Em movimento contra a corrente, Washington D.C e municípios na Califórnia, Maryland e Vermont decidiram permitir que "não-cidadãos" participassem das eleições locais. Neste ano, Idaho, Iowa, Kentucky, Missouri, Carolina do Norte, Oklahoma, Carolina do Sul e Wisconsin definem sobre quem terá direito ao voto.

Legalização de drogas será discutida em três estados. A Flórida decide se a maconha deve ser legalizada para adultos com mais de 21 anos, enquanto Dakota do Norte escolhe se permite o uso recreativo da droga e estipula limites para o porte de substâncias relacionadas à maconha. Massachusetts irá definir se autoriza o uso pessoal de drogas psicodélicas, além de aprovar ou não algumas medidas para regular o acesso a substância.

Três estados decidem se irão legalizar o casamento homossexual. Califórnia, Colorado e Havaí têm propostas para revogar leis que definem o casamento como "apenas a união entre um homem e uma mulher" e estabelecer o direito ao casamento para todos.

Arizona e Massachusetts debatem sobre gorjetas, questão importante nas campanhas presidenciais. Arizona votará se permite ou não que os trabalhadores que ganham gorjetas recebam 25% a menos por hora que o salário mínimo se as gorjetas recebeidas forem maiores que o salário mínimo mais US$ por hora trabalhada. Já Massachusetts define se irá aumentar gradualmente o salário dos funcionários até atingir o saládio mínimo, em 2029, e ainda permitir as gorjetas além do ganho mínimo. Tanto Trump quanto Kamala têm como promessa de campanha a isenção de impostos sobre o dinheiro extra pago pelos clientes.

Dois estados discutem sobre caça e pesca. Colorado irá definir se proibe a "caça ao troféu" - definida como matar, ferir, perseguir, capturar, disparar arma mortal - contra linces e leões da montanha. Já a Flórida deve optar entre estabelecer ou não um direito constitucional estadual de caça e pesca. O estado define se irá preservar a captura de animais selvagens e peixes como meio de gerenciamento e controle dos animais.