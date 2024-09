Brasileira diz que encontrou filha adolescente perdida há 7 dias nos EUA

A adolescente filha de uma brasileira que estava desaparecida havia sete dias nos Estados Unidos foi encontrada nesta quarta-feira (4), no país.

O que aconteceu

Adolescente de 15 anos foi encontrada "sã e salva". A informação foi divulgada pela mãe dela em uma postagem no Facebook. Ela também agradeceu as orações recebidas de desconhecidos, amigos e familiares, além do trabalho "árduo" da polícia de Harrison, localizada no estado de Nova Jersey, para encontrar a garota.

Mãe não passou detalhes do que teria ocorrido com a filha e pediu privacidade para a família. "Só queria aproveitar a minha família neste momento. Estes últimos dias têm sido tão difíceis que precisamos de algum tempo", finalizou na publicação.