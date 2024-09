Desemprego cai menos do que o esperado nos EUA

Esta é a newsletter De Olho no Mundo. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

A taxa de desemprego dos EUA ficou quase estável em agosto: 4,2%, com a criação de 142 mil postos - abaixo dos 161 mil esperados pelos analistas, segundo o jornal Wall Street Journal. Antes do anúncio, um aumento do desemprego era visto pelos analistas como um fator que deveria levar o Fed a reduzir os juros em 0,5 ponto percentual no final do mês. Um resultado positivo aumentaria a chance de um corte menor, de 0,25 ponto percentual. A taxa de desemprego de julho, divulgada no mês passado, ficou em 4,3%. Naquele momento, o crescimento de 0,8 ponto percentual levou a um pânico nos mercados, assustados com o risco de uma recessão. Além do impacto nos mercados, o dado deve alimentar as discussões sobre a saúde da economia americana na campanha presidencial. De um lado, o campo de Kamala Harris tem argumentado que a economia vai bem e a inflação está caindo sem prejuízo do emprego. Do outro, a inflação pós-pandemia na gestão Biden é um dos principais pontos de ataque de Trump aos democratas.