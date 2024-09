Empresa de Musk realiza a primeira caminhada espacial com fins comerciais

A maioria das 139 cadeiras, porém, não está sujeita à eleição e continuará com líderes tribais e militares leais ao rei Abdullah II. Apesar do efeito prático limitado, a dimensão da vitória eleitoral da FAI é vista como um sinal do impacto político do conflito em Gaza no mundo árabe.

A Jordânia faz fronteira tanto com o território palestino ocupado da Cisjordânia como com Israel, com quem mantém relações diplomáticas. O país também é um dos principais aliados dos EUA na região e participou da coalizão internacional que ajudou Israel a se defender do ataque aéreo iraniano em abril.

Deu no New York Times

Especialistas afirmam que Kamala venceu o debate, mas eleitores indecisos não estão convencidos. O jornal entrevistou uma série de eleitores de perfis diferentes que ainda não decidiram em quem votar em novembro. Alguns concordam que Kamala teve um desempenho melhor no debate, mas a maioria sentiu falta de um detalhamento maior das propostas da candidata.

"Harris enfrentou um desafio que Trump não enfrentava: dizer o que o país deveria esperar de sua presidência. Com um limite de dois minutos para as respostas que os candidatos poderiam dar, isso sempre seria difícil", diz a reportagem.

Segundo o artigo, também há dúvidas entre os indecisos sobre a viabilidade política das promessas da democrata em um Congresso dividido. Leia mais,