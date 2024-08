Abertura da paralimpíada quer dar 'destaque a todos os corpos'

Promotores refazem acusação contra Trump

Os promotores do processo em que Trump é acusado de ter tentado criminosamente reverter o resultado da eleição de 2020 reformularam a denúncia contra o ex-presidente. O objetivo das mudanças é evitar que o caso seja derrubado devido à recente decisão da Suprema Corte de que presidentes são imunes a acusações criminais por ações realizadas no exercício do cargo. A alegação de que Trump tentou conseguir o apoio do Departamento de Justiça à sua tese de que a eleição havia sido fraudada foi abandonada. A Suprema Corte já havia declarado que contatos entre Trump e o departamento faziam parte do exercício do cargo. Apesar da mudança, a maior parte das acusações contra o ex-presidente continuam valendo.

Refém resgatado em Gaza

Israel resgatou um refém em posse do Hamas nessa terça-feira no sul da Faixa de Gaza. Segundo militares israelenses, Qaid Farhan Alkadi, um beduíno de 52 anos, foi encontrado sozinho dentro de um túnel durante uma "operação complexa". Ele foi levado de helicóptero a um hospital em Israel e seu estado de saúde foi definido como "normal". Israel acredita que 108 dos 251 reféns capturados pelo Hamas durante os ataques de 7 de outubro ainda estão na Faixa de Gaza, mas pelo menos 40 deles estariam mortos. Alkadi morava em uma cidade israelense de maioria árabe e trabalhava como guarda em um armazém. É o oitavo refém libertado pelo exército de Israel.

Deu no New York Times

Trump e Kamala adotam a defesa de tarifas, com diferentes abordagens. Segundo a reportagem do jornal americano, a ideia de que a imposição de taxas de importação para proteger a indústria provocava ineficiências e prejudicava o crescimento "saiu de moda em 2024". Trump defende uma tarifa de 10% a 20% na maioria dos produtos importados e de 60% sobre as importações da China. Kamala prefere uma abordagem mais seletiva, com tarifas sobre alguns produtos. Na opinião de Nick Lacovella, vice-presidente da Coalizão para uma América Próspera, diferenças à parte, o próximo governo "será uma administração de tarifas e de política industrial". Leia mais.