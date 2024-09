Terremoto de magnitude 5,7 atinge Argentina e Chile

Com epicentro perto da fronteira, tremor também abalou cidades no Chile. Copiapó, Tierra Amarilla, Coquimbo, Vallenar e Vicuña teriam sido os municípios chilenos em que o terremoto teve mais força, de acordo com o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile.

Não há informações de danos ou vítimas até o momento. Nas redes sociais, moradores relatam o momento em que sentiram o fenômeno. ''Muito forte em Vicuña, com muito barulho e longo'', escreveu uma pessoa.