Vice de Trump diz que massacres em escolas são 'fatos da vida'

Em comício na cidade de Phoenix, no Arizona, JD Vance disse que massacres em escolas são "fatos da vida".

O que aconteceu

Vice de Trump defende que restrição de armas não vai reduzir massacres. Questionado sobre o que pode ser feito para reduzir quantidade de massacres em escolas nos Estados Unidos, o país com a maior quantidade deles no mundo, Vance disse: "Se você é um psicopata e quer fazer manchetes, você percebe que nossas escolas são alvos fáceis. E temos que reforçar a segurança em nossas escolas. Temos que reforçar a segurança para que, se um psicopata quiser entrar pela porta da frente e matar um bando de crianças, eles não consigam".

Vance chamou massacre na Geórgia de "tragédia horrível". O candidato a vice desejou "orações" aos familiares das vítimas do massacre ocorrido na Apalachee High School, em Windon, na Geórgia. "Nenhum pai deveria ter que lidar com isso. Nenhuma criança deveria ter que lidar com isso", disse.