EUA: Adolescente de 14 anos que matou 4 em ataque será julgado como adulto

O xerife Smith afirmou em entrevista coletiva que a investigação está em andamento e que levará dias para obter as respostas sobre os motivos do crime.

Governador da Georgia diz que mobilizou recursos para escola. Brian P. Kemp, por meio de uma publicação no seu Instagram, informou que as forças do governo "vão continuar a trabalhar com parceiros locais, estaduais e federais à medida que coletamos informações e respondemos ainda mais a esta situação".

Biden diz "estar em luto" com mortes em escola. "Não podemos considerar isso normal", disse o presidente, "O que deveria ter sido uma alegre temporada de volta às aulas em Winder, Geórgia, agora se transformou em outro lembrete horrível de como a violência armada continua a destruir nossas comunidades. Estudantes em todo o país estão aprendendo a se abaixar e se proteger em vez de ler e escrever".

Kamala Harris também se pronunciou sobre tiroteio. "É simplesmente ultrajante que todos os dias em nosso país, nos Estados Unidos da América, os pais tenham que mandar seus filhos para a escola preocupados se seus filhos voltarão vivos ou não para casa", disse em comício.

Trump, sobre atirador: "monstro doente e perturbado". "Nossos corações estão com as vítimas e entes queridos daqueles afetados pelo trágico evento em Winder, Geórgia", postou o ex-presidente em sua plataforma Truth Social. "Essas crianças queridas foram tiradas de nós cedo demais por um monstro doente e perturbado".

Somente este ano, o país já registrou 384 massacres a tiros, que são classificados como incidentes com ao menos quatro vítimas, mortas ou feridas. Ao menos 11.557 pessoas morreram em 2024 em razão da violência armada nos EUA.