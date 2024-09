Afinal, de onde Trump tirou o boato sobre imigrantes comendo cães?

O boato sobre imigrantes haitianos, que estariam roubando e comendo animais de estimação, nos Estados Unidos, se tornou viral nas redes sociais e foi tema de discussão no debate entre Donald Trump e Kamala Harris, nesta terça-feira (10). Mas, afinal, de onde o republicano tirou a história falsa, antes de lançar em rede nacional?

O que aconteceu

Acusação surgiu após espalharem a notícia sobre uma mulher em Ohio. A falsa informação dizia que ela teria supostamente matado e comido um gato doméstico. As imagens de sua prisão foram amplamente divulgadas por internautas influentes, mesmo sem evidências de alguma relação com imigrantes.

Republicanos começaram a espalhar a acusação na segunda-feira (9), dois dias antes do debate. Um deles foi J.D. Vance, companheiro de chapa do ex-presidente, que publicou o boato na rede social X (plataforma temporariamente suspensa no Brasil). Na mensagem, ele acrescentou, sem provas, que isso mostraria "que pessoas tiveram seus animais de estimação sequestrados e devorados por gente que não deveria estar neste país". Elon Musk, dono do X e apoiador de Trump, também difundiu a fake news.