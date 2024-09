Vídeo mostra soldados de Israel empurrando corpos de telhado na Cisjordânia

Soldados israelenses foram flagrados nesta quinta-feira (20) jogando corpos do alto de um prédio na Cisjordânia ocupada.

O que aconteceu

Três soldados foram vistos chutando corpos de pessoas aparentemente já mortas até que elas caíssem do telhado. As imagens foram captadas em Qabatiyah, ao sul de Jenin, após uma suposta troca de tiros com palestinos armados.

Em seguida, militares teriam percebido a presença de jornalistas no edifício ao lado. Na gravação, eles ainda aparecem apontando suas armas e os profissionais de imprensa se abaixam para buscar refúgio.