Mais rica da Rússia envolvida em mortes: quem é casal pivô de tiroteio

Antes da Wildberries, praticamente nenhuma roupa era vendida online na Rússia. Naquela época, os russos ainda não tinham a cultura de comprar à distância e havia muitos problemas logísticos no país.

Divórcio conturbado

Desequilíbrio das ações da empresa causa tensão entre os dois. Vladislav Bakaltchuk disse que se opunha à fusão da Wildberries com a Russ Group — uma ação que o Kremlin aprova, pois consolidaria o poder da Rússia no comércio eletrônico.

Em julho, Vladislav ele disse ao site que iria querer metade da empresa, caso os dois se divorciassem. No final de julho, a esposa entrou com um pedido de divórcio, segundo reportagem do New York Times.

Até o momento, Vladislav detém 1% da empresa. Desde então, ele reivindica a metade desde que sua esposa pediu o divórcio.