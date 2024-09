Ataque israelense noturno mata nove pessoas da mesma família no Líbano

Imagem: RABIH DAHER/AFP

Israel e Hezbollah continuam a trocar ataques na manhã de hoje, ignorando os pedidos por um cessar-fogo. Pelo quinto dia consecutivo, o Exército israelense diz que atacou alvos do Hezbollah. Na véspera, os bombardeios deixaram 92 mortos e 153 feridos no Líbano, e atingiram também pontos da capital Beirute. O chefe da unidade de drones do Hezbollah, Mohammed Srour, morreu.

Hezbollah diz que respondeu "ataques selvagens" com foguetes no norte de Israel. A maioria foi interceptada, segundo o governo israelense. Não há informação sobre mortos ou feridos.

A fronteira entre a Síria e o Líbano também foi alvo de um ataque israelense. Cinco militares sírios morreram. Segundo autoridades, "infraestruturas ao longo da fronteira são utilizadas pelo Hezbollah para transferir armas da Síria ao Líbano".

Cerca de 20 mil brasileiros vivem hoje no Líbano. O governo Lula (PT) negocia com o governo de Vladimir Putin uma saída possível para os brasileiros que estão no país. Uma reunião entre o chanceler Mauro Vieira e o governo da Síria está marcada para ocorrer hoje em Nova York, às margens da Assembleia Geral da ONU.

Pressão dos países ocidentais

Diante da violenta escalada militar que ameaça mergulhar o Oriente Médio em uma nova guerra, os Estados Unidos e a França, apoiados por vários países ocidentais e árabes, fazem um apelo por um cessar-fogo de 21 dias. No entanto, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, garantiu na quinta-feira (26) que seu exército continuará o combate contra o Hezbollah "com toda a força necessária". O ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, reforçou que a ofensiva terá seguimento "até a vitória".