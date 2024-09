Brasil negocia com Síria e Rússia eventual resgate de brasileiros do Líbano

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva negocia com o governo de Vladimir Putin uma saída possível para os brasileiros que estão no Líbano e que, diante da intensificação do conflito com Israel, tenham de ser resgatados.

Uma reunião entre o chanceler Mauro Vieira e o governo da Síria está marcada para ocorrer na sexta-feira (27), em Nova York, às margens da Assembleia Geral da ONU.

Se houver dificuldades, Vieira ainda estará com o chanceler russo, Sergei Lavrov, e poderá incluir o tema na agenda. Moscou tem uma base na Síria que os brasileiros consideram como uma possível rota de fuga.