Túmulo com restos mortais de 'vampiro' é encontrado em igreja na Polônia

Um grupo de arqueólogos encontrou neste mês um túmulo, em uma igreja da Polônia, com restos mortais de um homem com uma foice em volta do pescoço. Segundo os pesquisadores, isso indica que ele foi enterrado como um vampiro.

O que aconteceu

Práticas como essa foram amplamente utilizadas no século 17, segundo o grupo Archeo-Adventure. "Etnógrafos [estudiosos do comportamento social] notaram muitas leis populares para proteção contra a ressurreição de mortos", explicou a organização.

O túmulo foi encontrado após os arqueólogos descobrirem uma pedra decorada com a imagem de um crânio, segundo o jornal Daily Mail. A sepultura está a cerca de dois metros abaixo da pedra com outros dois esqueletos, além do suposto vampiro.