Chega a 100 número de mortos pelo furacão Helene nos EUA

Ao menos 100 pessoas morreram durante a passagem do furacão Helene pelos Estados Unidos. A tempestade tocou o solo da Flórida na última quinta-feira (26) e deixou um rastro de destruição pelo sudeste do país ao longo do fim de semana.

O que aconteceu

Os 100 mortos são de cinco estados. Apenas na Carolina do Norte foram 39 vítimas; além do estado, foram registradas 25 mortes na Carolina do Sul, 17 na Geórgia, 14 na Flórida, quatro no Tennessee e uma na Virgínia, de acordo com contagens de autoridades locais compiladas pela AFP.

Trinta mortes foram registradas em um único condado da Carolina do Norte. "Temos uma atualização devastadora. Agora temos 30 perdas confirmadas devido à tempestade", disse o xerife Quentin Miller, do condado de Buncombe, em uma coletiva de imprensa. "Ainda estamos conduzindo operações de busca e sabemos que essas também podem incluir operações de recuperação."