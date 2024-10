Líder do Hamas morto era funcionário da ONU, diz Israel; órgão investigava

O governo de Israel afirmou nesta segunda-feira (30) que o homem apontado como líder do Hamas no Líbano, morto após ataque israelense, era funcionário da UNRWA, agência da ONU para refugiados palestinos. A entidade internacional havia o afastado em março após denúncia de Tel Aviv.

O que aconteceu

A missão diplomática de Israel em Genebra, na Suíça, publicou a afirmação no X. "Adivinhe qual era o segundo emprego do Sr. Sharif? Ele era diretor, chefe da associação de professores da UNRWA no Líbano", escreveu o diretor Amir Weissbrod. "Este caso prova que existe um problema profundo na UNRWA, a forma como fazem as diligências sobre quem vão contratar", acrescentou.

O comissário-geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, disse que soube em março das afirmações de que Sharif era um "membro do partido político do Hamas". Segundo a Associated Press, ele disse a jornalistas em Genebra que uma investigação foi instaurada no mesmo dia.