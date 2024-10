Netanyahu ao Irã: 'Não há lugar no Oriente Médio que Israel não alcance'

Netanyahu também falou em um Irã "livre" e mencionou uma futura união entre Israel e Irã. "Quando o Irã finalmente for livre, e esse momento chegará muito mais rápido do que as pessoas pensam - tudo será diferente. Nossos dois antigos povos, o povo judeu e o povo persa, finalmente estarão em paz", disse.

Todos os dias, seus fantoches são eliminados. Perguntem a Mohamed Deif [chefe do braço armado do movimento palestino Hamas, que Israel garante ter matado em julho em Gaza]. Perguntem a [Hassan] Nasrallah [chefe do Hezbollah morto por Israel no Líbano no último sábado]. Não há lugar no Oriente Médio que Israel não possa alcançar.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense

Exército de Israel realizou operações por terra no Líbano

Unidades de comando do Exército de Israel cruzaram a fronteira e, nos últimos dias, fizeram breves incursões por terra no sul do Líbano. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (30) pelo jornal The New York Times.

Forças especiais estariam preparando o terreno para uma possível invasão ao território libanês. Oficiais ouvidos pelo jornal norte-americano disseram que firmaram e que as incursões se concentraram em reunir inteligência sobre posições do Hezbollah perto da fronteira.

As autoridades afirmaram que Israel ainda não decidiu sobre quando e se vão iniciar a operação terrestre no Líbano. Um dos oficiais israelenses descreveu as incursões à CNN como "ataques muito precisos, muito direcionados e muito pequenos", do tipo em que "você entra, você sai" para atingir especificamente as capacidades do Hezbollah.