Estátua gigante de Trump pelado é inaugurada em Las Vegas; vídeo

Uma nova estátua de 13 metros de altura do ex-presidente dos EUA Donald Trump nu foi inaugurada nos arredores de Las Vegas, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Obra pesa 2,7 toneladas e vai viajar pelos Estados Unidos.As cidades que receberão a escultura gigante ainda não foram anunciadas - atualmente a estátua está montada no endereço 13460 Apex Harbor Lane.

Feita de espuma, a marionete gigante faz parte do projeto artístico "Crooked and Obscene Tour". Realizadores do projeto afirmam que a nudez do ex-presidente é intencional e serve "como uma declaração ousada sobre transparência, vulnerabilidade e as personas públicas de figuras políticas".