Brasil critica ações de Israel no Líbano e pede cessar-fogo

No comunicado, o Itamaraty ainda reforçou que monitora a situação dos brasileiros no Líbano. "O governo brasileiro reitera o alerta para que todos deixem as áreas conflagradas, sigam as orientações de segurança das autoridades locais e, para os que disponham de recursos para tanto, procurem deixar o território libanês por meios próprios".

A carta do Ministério das Relações Exteriores é divulgada no mesmo dia em que Israel é atacada pelo Irã como retaliação pelo conflito contra o Hezbollah. O texto não cita os mísseis disparados contra os israelenses.

Repatriação de brasileiros

A FAB anunciou a preparação para o primeiro voo que irá repatriar brasileiros no Líbano, afetados pelos ataques de Israel. O avião tem previsão de decolagem da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (2).

Cerca de 3.000 brasileiros já pediram ajuda ao governo brasileiro para deixar o país. A Operação "Raízes do Cedro" tem previsão de repatriar inicialmente 220 brasileiros, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira (1). A aeronave KC-30 sairá do Rio com destino ao aeroporto de Beirute, capital do Líbano, com escalas previstas em Lisboa, Portugal.

Estimativa do governo é de que 20 mil brasileiros vivam no Líbano. A consulta para aqueles que desejam repatriação segue aberta, e a população pode procurar o Itamaraty pelos seguintes números: sala de operações do Sul do Líbano: 07753684; sala de operações de Baalbeck Hermel: 08371479; sala de operações de Nabatiyyeh: 07769002; sala de operações do Bekaa: 08803905.