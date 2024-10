FAB anuncia primeiro voo para repatriar brasileiros no Líbano amanhã

Tropas israelenses iniciaram ataques terrestres "localizados e direcionados" contra alvos do Hezbollah e infraestruturas que seriam do grupo no Líbano. Segundo as IDF, as ações ocorrem em povoados perto da área fronteiriça do sul no Líbano e que "representam uma ameaça imediata para as comunidades israelitas no norte de Israel". De acordo com as IDF, a escolha dos alvos foi baseada em "informações precisas".

O Hezbollah negou que a incursão terrestre esteja em curso no sul do Líbano. Ao canal Al Jazeera, os extremistas disseram que "não houve confronto direto" entre seus combatentes e as forças israelenses. Nesta terça, o Irã lançou mísseis em direção a Israel, fazendo sirenes de alerta soarem em todo território. Tel Aviv disse que responderá "no momento certo", enquanto a ONU alertou para a escalada do conflito.