Referência para Trump, 'Dr. Cloroquina' é proibido de exercer medicina

Raoult 'ultrapassou os limites da liberdade de expressão'. O CNOM entendeu que o médico também deve ser punido pela "falta de respeito" com colegas de profissão, citando as ocasiões em que ele comparou seus "resultados" aos dos hospitais de Paris, onde "contavam-se os mortos", e afirmou — sem provas — que outro profissional havia feito testes nos quais crianças morreram.

Postura também afetou o controle e o combate à doença. Além de defender a cloroquina, Raoult fazia críticas à vacinação generalizada e às políticas de confinamento (lockdown), o que, na visão do CNOM, "prejudicou as medidas tomadas pelas autoridades sanitárias com o objetivo de proteger a saúde pública".

Médico já havia recebido uma advertência em 2021. Na ocasião, a Câmara Disciplinar Nacional reconheceu que Raoult "não se baseou em dados [científicos] confirmados", mas entendeu que ele não expôs seus pacientes ao risco, uma vez que a prescrição da cloroquina respeitava as doses normalmente recomendadas. O CNOM, porém, considerou a punição muito leve e recorreu.

Defesa de Raoult ainda não se posicionou sobre o caso. Questionado pela AFP, o advogado Fabrice Di Vizio disse que "não havia tido a oportunidade" de ler a decisão do CNOM.

'Dr. Cloroquina' virou livro

Biografia 'Raoult, uma loucura francesa' foi publicada em 2021. O livro, de autoria das jornalistas Ariane Chemin e Marie-France Etchegoin, descreve o médico como uma mistura entre Indiana Jones e um especialista agarrado a um microscópio, que acabou se tornando um ídolo antissistema antes de virar uma "vítima de seu próprio ego".