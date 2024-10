Após ataque, local onde míssil iraniano caiu vira ponto turístico em Israel

Nenhum ferido foi relatado em território israelense. Um palestino de 37 anos morreu na Cisjordânia, durante os ataques do Irã contra Israel. Sameh al-Asali foi atingido por fragmentos de um míssil interceptado por Israel, conforme relatou o governador Hosain Hanayel à AFP. Outros quatro palestinos ficaram feridos também por estilhaços.

Local onde caíram restos de foguete iraniano virou espécie de "ponto turístico" Imagem: REUTERS/Amir Cohen

Israel diz que Irã cometeu erro grave

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o Irã cometeu um "grande erro" com o ataque e que "pagará" o preço pela ação.

Promessa de retaliação aos ataques ocorreu em declaração do premiê no início de uma reunião do gabinete de segurança. "O regime no Irã não entende nossa determinação em nos defender e nossa determinação em retaliar nossos inimigos", afirmou o político.