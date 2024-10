Segundo voo de repatriação decola de Beirute com 227 brasileiros

Avião fez escala em Portugal. A aeronave decolou de Lisboa às 21h20 (horário de Brasília).

O voo tem como destino a Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. A previsão é que chegue ao Brasil na terça-feira (8) às 7h30.

Além disso, o avião deste segundo voo levou ao Líbano doações humanitárias de insumo hospitalares. Outros bens emergenciais, solicitados pelas autoridades libaneses, devem ser transportados nos próximos voos, informou o governo brasileiro em nota.

Neste domingo (6), o primeiro voo chegou ao Brasil trazendo de volta 228 pessoas. Crianças foram as primeiras a desembarcar, carregando uma bandeira do Líbano. Na sequência, saíram outras pessoas carregando bandeira e usando blusas do Brasil. Todos comemoraram a chegada e foram recebidos pelo presidente Lula.

Cerca de 500 devem ser repatriados por semana

FAB prevê o resgate de 500 brasileiros por semana. Os pedidos de ajuda foram feitos por cerca de 3.000 brasileiros que moram no Líbano devido à escalada de ataques na região. O país tem a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio, com 21 mil residentes.