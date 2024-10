Voo da FAB com 228 brasileiros repatriados do Líbano chega a Guarulhos

Repatriados foram recebidos pelo presidente Lula (PT). Ele chegou à Base Aérea de Guarulhos após votar nas eleições municipais em São Bernardo (SP), e recebeu o grupo com abraços.

Não deixamos ninguém para trás. Vamos tentar trazer todos os brasileiros e parentes de brasileiros que quiserem vir

Presidente Lula

Lula abraça repatriado do Líbano Imagem: Ricardo Stuckert / Presidência

Um dos passageiros do voo, identificado como Karin, contou à imprensa que foi visitar amigos e familiares no Líbano, mas que os bombardeios começaram no primeiro dia de viagem. "A Turkish Airlines parou as viagens e fiquei preso lá. Estamos vivos, graças a Deus, o medo passou, o difícil passou, agora estamos no fácil".