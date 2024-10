Famílias de reféns israelenses vivem com incerteza: 'Uma pedra no coração'

Ofri, que descobriu que estava grávida pouco tempo após o sequestro do irmão, tem uma filha de quatro meses. Apesar do pensamento constante sobre o bem estar dos familiares sequestrados, ela conta que está em alerta constante para receber a pior das notícias. "Quando estou em casa e escuto um carro passando pela estrada meu coração salta um pouco. Porque eu tenho certeza que é um carro com oficiais vindo dizer que a minha família está morta", contou.

O kibutz de onde a família foi sequestrada fica a pouco mais de dois quilômetros da divisa com a Faixa de Gaza. A estimativa do governo israelense é de que 20 dos 400 habitantes tenham sido assassinados no local ainda no dia 7 de outubro. Os pais de Shiri estão entre os mortos.

Yarden, Shiri, Ariel e Kfir Bibas foram sequestrados em 7 de outubro Imagem: The Hostages and Missing Families Forum Headquarters/Divulgação

A prima de Shiri, Yifat Zailer, afirmou que não teve tempo de viver o luto pelos tios enquanto se tornava uma voz ativa no fórum de familiares de reféns. No aniversário de um ano do ataque, uma cerimônia com os enlutados será realizada no kibutz, que foi incendiado e destruído pelos extremistas durante o ataque.

Precisarei me despir de todas as dores e encarar essa perda, que realmente não processei. Ainda não estive de luto pelos meus tios porque estamos tão focados em trazer a minha prima, o marido e os filhos deles para casa. Não acredito que já faz um ano. Não acredito que já alcançamos essa marca.

Yifat Zailer, prima de Shiri