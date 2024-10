Estilingue de Davi, Seta: como funcionam os sistemas de defesa de Israel

O sistema Seta (Arrow) é projetado para interceptar mísseis balísticos de longo alcance Imagem: Reprodução / Wikimedia Commons / US Navy News Service

Estilingue de Davi (David's Sling)

O Estilingue de Davi (David's Sling) é um sistema de defesa de mísseis desenvolvido para interceptar projéteis de médio e longo alcance, como mísseis balísticos táticos e de cruzeiro. Ele funciona utilizando a tecnologia "hit-to-kill", o que significa que o sistema lança mísseis interceptores que atingem diretamente a ameaça, destruindo-a pelo impacto físico, em vez de usar uma explosão para neutralizá-la. Ele oferece proteção contra ameaças que têm alcance entre 40 km e 300 km.

O Estilingue de Davi (David’s Sling) intercepta mísseis balísticos táticos e de cruzeiro Imagem: Reprodução / Wikimedia Commons / IDF Spokesperson's Unit

C-Dome

O C-Dome é a versão marítima do sistema de defesa Domo de Ferro. Ele foi projetado especificamente para proteger navios de guerra contra ameaças aéreas, como mísseis, foguetes e drones. Ele opera de forma muito semelhante ao Domo de Ferro terrestre, detectando ameaças e calculando suas trajetórias, mas com uma adaptação que permite sua integração direta aos sistemas de radar dos navios. Quando uma ameaça é identificada, o sistema dispara mísseis interceptores que são lançados de baterias instaladas a bordo, neutralizando os alvos no ar antes que atinjam a embarcação.