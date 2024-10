Homem há 23 anos no corredor da morte já fez três 'últimas refeições'

Entretanto, crime voltou a ser discutido em 2004 e o homem foi sentenciado mais uma vez. Glossip pediu uma nova revisão de seu caso ao Tribunal de Apelações Criminais de Oklahoma, que reafirmou a condenação a injeção letal em 2007. "Estou tentando impedi-los de me matar por qualquer método, pelo fato de que sou inocente", disse Glossip em entrevista ao The Intercept.

Primeira execução foi suspensa em 2015. A poucos dias de receber a injeção letal, a Suprema Corte dos EUA suspendeu todas as execuções no estado do Oklahoma, até que se decidisse sobre quais drogas devem ser aplicadas nos sentenciados à morte. O órgão decidiria a favor da constitucionalidade do coquetel usado — severamente criticado por opositores da pena de morte — em junho do mesmo ano.

Novas testemunhas causaram reviravolta no caso. Em setembro de 2015, a defesa de Glossip convocou Michael Scott e Richard Taley, dois ex-companheiros de cela do delator Sneed, para depor sobre o caso. Um deles afirmou que ele incriminou Glossip falsamente e riu sobre o assunto, enquanto o outro afirmou que Sneed teria agido sozinho no crime, e que "estava muito preocupado em receber a pena de morte". "A única coisa que importava para ele era assinar uma sentença de prisão perpétua", completou.

Justiça de Oklahoma considerou testemunhos suspeitos e ordenou que Glossip fosse morto. Por três votos a dois, o Tribunal de Apelações Criminais de Oklahoma determinou que Glossip fosse morto em 16 de setembro de 2015. Entretanto, neste dia, o tribunal adiou a execução em 14 dias, para que a Justiça pudesse ponderar novos pedidos da defesa.

Terceira execução foi interrompida de última hora. A poucos passos da sala onde seria morto, o condenado recebeu a notícia de que teria sua execução adiada pelo estado não ter as substâncias corretas para serem usadas no processo. A então governadora do Oklahoma, Mary Fallin, afirmou que o sistema prisional do estado possuía acetato de potássio, em vez de cloreto de potássio — a droga recomendada.

Caso voltou a ser discutido em 2020