Furacão Milton: onde ele está agora e qual rota vai passar?

O furacão Milton, que ganhou força rapidamente e atingiu a perigosa categoria 5, segue sua trajetória em direção à costa da Flórida. Todo o estado deve sentir efeitos da tempestade - algumas áreas mais do que outras. Mesmo tendo a categoria rebaixada para 4, ele ainda tem potencial para causar devastação nos Estados Unidos.

O fenômeno, que se formou no Golfo do México, se intensificou devido às altas temperaturas das águas na região e já apresenta ventos de até 250 km/h. O presidente Joe Biden alertou que a tempestade pode ser a pior a atingir o estado dos EUA em um século.

Imagens recentes divulgadas pela NASA mostram o olho do furacão com impressionante clareza, trazendo um alerta de alto risco para as áreas que estão em seu caminho. As informações são da CNN e BBC.