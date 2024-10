Furacão Milton 'está crescendo' à medida que se aproxima da Flórida

O furacão Milton está "crescendo" à medida que se aproxima da costa oeste da Flórida, segundo boletim divulgado pelo NHC (Centro Nacional de Furacões).

O que aconteceu

Órgão que monitora furacões nos EUA diz que Milton tem potencial destrutivo. Os ventos com força de furacão se estendem até 56 quilômetros de distância do centro, e os ventos com força de tempestade tropical, até 419 quilômetros, segundo a rede de TV WPTV, afiliada da NBC na Flórida. O furacão está atualmente a cerca de 32 km de distância da costa, a sudoeste de Tampa. A expectativa é que o fenômeno chegue ao continente entre o fim da noite de hoje e as primeiras horas da madrugada.

Milton foi reclassificado para a categoria 3, com rajadas de ventos a 201 km/h, nesta quarta-feira (9). Algumas horas antes, a força dos ventos chegava a 209 km/h. Para ser considerado furacão, são necessárias algumas características específicas, como a origem tropical e a velocidade dos ventos superior a 119 km/h.