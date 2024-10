Grupo contrai parasita raro após comerem carne de urso em churrasco nos EUA

Dez pessoas foram infectadas por um parasita raro após comerem carne de urso durante um churrasco. Caso foi registrado na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em novembro de 2023, mas foi tornado público agora pelo Centro de Controle de Doenças norte-americano (CDC, na sigla em inglês).

O que aconteceu

O grupo de infectados contraiu triquinelose, que é uma parasitose provocada pelo parasita do gênero Trichinella. Pelo menos 22 pessoas comeram carne mal passada do urso em um churrasco, mas dessas apenas dez foram diagnosticadas com o parasita, incluindo uma criança de 10 anos, segundo o CDC.

Pacientes infectados têm entre 10 e 40 anos e apresentaram sintomas gripais como febre, sofreram inchaço no rosto e dores musculares. Nove dos dez infectados tiveram inchaço facial, seis relataram dores musculares e quatro apresentaram febre.