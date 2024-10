José Padilha: Machismo de negros e latinos prejudica campanha de Kamala

José Padilha diz concordar com Obama e também afirma que Kamala enfrenta a mesma dificuldade com a comunidade latina, sobretudo os homens.

Ele tem uma certa razão. A Kamala Harris tem uma dificuldade com grande parte dos homens americanos. Ela vai ter uma votação muito expressiva das mulheres, mas tem uma parcela da população americana de homens, incluindo homens negros, que tem um pé atrás com o voto em mulheres. José Padilha, comentarista do UOL News em Los Angeles (EUA)

Obama foi incisivo e direto: 'brothers', não inventem desculpas para não voltar em mulheres. A Kamala foi participar de uma entrevista na Univision que era 'latinos perguntam e Kamala Harris respondem'. Também porque a performance do Biden com latinos ganhou do Trump com 34% de vantagem na população. A Kamala tem só 14% [nos indicadores]. Ela também está performando mal com os latinos comparada com a tradição dos democratas. José Padilha, comentarista do UOL News em Los Angeles (EUA)

Eu acho que é a mesma coisa. É um machismo dos homens latinos que não querem votar em uma mulher. A gente está chegando à conclusão por meio das pesquisas presidenciais que tem um atraso enorme nos EUA com relação à igualdade entre sexos na política. É uma pena, porque coloca em risco o futuro do país e da humanidade. Porque se o Trump se eleger, vai ser uma tragédia. José Padilha, comentarista do UOL News em Los Angeles (EUA)

