Milei confirma a Lula que irá à cúpula do G20 no Rio de Janeiro, diz jornal

Há a expectativa de que o presidente argentino endosse o acordo entre Mercosul e UE (União Europeia). Em setembro, Lula afirmou na ONU que o Brasil estava "pronto" para assinar o acordo. Ele disse que estava otimista que isso poderia ocorrer durante a cúpula do G20.

No início do mês, o colunista do UOL Jamil Chade noticiou que a UE adiou a adoção de leis ambientais que poderiam afetas as exportações brasileiras. A medida, na avaliação de diplomatas brasileiros e europeus, abre caminho para que um acordo comercial entre Mercosul e UE seja finalmente concluído.

A guerra entre Rússia e Ucrânia também deve ser pauta no G20. Nesta segunda, o procurador-geral da Ucrânia pediu que as autoridades brasileiras prendam o presidente russo, Vladimir Putin, caso ele compareça à cúpula.

O TPI (Tribunal Penal Internacional) em Haia emitiu um mandado de prisão contra Putin em março de 2023. A corte o acusou de crime de guerra de deportação de crianças. A Rússia nega as alegações de crimes de guerra e o Kremlin rejeitou o mandado do TPI como "nulo e sem efeito".