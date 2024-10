Ucrânia pede ao Brasil que prenda Putin se ele comparecer à cúpula do G20

O Brasil enviou a Putin um convite padrão para as reuniões do G20 de 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro, mas não recebeu qualquer indicação de que ele planeje comparecer, de acordo com duas autoridades do governo brasileiro.

O escritório do promotor do TPI não quis comentar.

Um porta-voz do tribunal reiterou que a corte depende dos Estados Partes e de outros parceiros para executar suas decisões, inclusive mandados de prisão. Os Estados membros "têm a obrigação de cooperar de acordo com" o tratado de fundação do tribunal, disse o porta-voz Fadi El Abdallah.

Além de Putin, outras autoridades russas estão sujeitas a mandados do TPI, incluindo a comissária para os Direitos das Crianças, Maria Lvova-Belova; o ex-ministro da Defesa Sergei Shoigu; e Viktor Sokolov e Sergey Kobylash, que são acusados de dirigir ataques contra locais civis.

Apesar de seu mandado do TPI, Putin fez uma visita oficial de Estado à Mongólia em setembro, cujo fracasso em prendê-lo foi criticado pela Ucrânia como um golpe na justiça internacional.

No ano passado, entretanto, Putin não participou de uma reunião das nações dos Brics na África do Sul e compareceu online.